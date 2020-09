Am Freitagnachmittag um 15.10 Uhr ist es auf der Neckartalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem kleinen Lastwagen gekommen. Der 43 -jährige Radfahrer befuhr den Radweg entlang der B 297 in Fahrtrichtung Kirchentellinsfurt. Zur selben Zeit wollte ein in gleicher Richtung fahrender Lenker des LKWs der Marke Fiat nach links auf ein Firmengelände abbiegen.

Radfahrer übersehen

Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Radfahrer und wurde anschließend vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den beiden Vehikeln beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

