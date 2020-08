In der Nacht zum Samstag, gegen 23:25 Uhr, ist es in Reutlingen-Sondelfingen zu einer Trunkenheitsfahrt mit nachfolgender Sachbeschädigung an einem geparkten Auto gekommen. Der Eigentümer des abgestellten Alfa konnte in seinem Wohnzimmer einen lauten Schlag von der Straße vernehmen. Er ging dem nach und konnte an seinem Wagen drei Jugendliche beobachten, von denen einer mit einem Pedelec gestürzt am Boden lag.

Außenspiegel abgeschlagen

Nachfolgend schlug der Gestürzte, als er wieder aufgestanden war, den Außenspiegel am Alfa ab, wodurch ein Schaden von circa 300 Euro am Fahrzeug entstand. Der geschädigte Wagenbesitzer stellte anschließend die drei Jugendlichen zur Rede, woraufhin zwei von ihnen die Flucht ergriffen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die Beiden jedoch ermittelt und ergriffen werden. Ein deutlich unter Alkoholeinwirkung stehender 16-Jähriger räumte hierbei sein Fehlverhalten ein und ergänzte, dass er aufgrund seiner Berauschung das Pedelec nicht mehr sicher führen konnte.

Mit 1,5 Promille unterwegs

Deshalb kam es zum Sturz und zu den leichten Verletzungen an seiner Hand. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv und ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Neben der Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, erwartet ihn noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

