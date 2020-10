Zu einem Verkehrsunfall durch einen gelösten Reifen, kam es am Freitagabend gegen 20.00 Uhr im Scheibengipfeltunnel in Reutlingen. Der 71-jährige Fahrzeuglenker war mit seinem Renault Captur im Scheibengipfeltunnel unterwegs, als sich plötzlich der linke Vorderreifen vom Fahrzeug löste und in den Gegenverkehr geschleudert wurde.Hierbei traf der Reifen auf der Windschutzscheibe des im Gegenverkehr fahrenden BMW eines des 35-jährigen Fahrzeuglenkers mit seiner Beifahrerin, auf.

Schwangere Beifahrerin im Krankenhaus - Tunnel gesperrt

Aufgrund des Vorfalles wurde die schwangere Beifahrerin im BMW vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Anhand der Spurenlage wird von einer nicht sachgemäßen Sicherung der Radschrauben ausgegangen. Der Scheibengipfeltunnel musste für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Der Renault musste durch eine verständigte Abschleppfirma abtransportiert werden.

Das könnte dich auch interessieren: