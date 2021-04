Leicht verletzt wurde ein 61-jähriger Fahrradfahrer am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr in der Straße Am Echazufer. Eine 25-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte von einem Tankstellengelände auf die Straße in Richtung Pfullingen einbiegen. Hierzu musste diese den gemeinsamen Fuß- und Radweg überqueren und übersah den aus Richtung Pfullingen fahrenden 61-jährigen. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, streifte mit dem Pedal den Polo und stürzte. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 61-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.