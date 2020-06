Am Freitag um 17.00 Uhr ist es in der Jettenburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 11 -Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem linken Gehweg von Ohmenhausen kommend in Richtung Reutlingen. Auf Höhe der Hausnummer 36 wollte eine in Richtung Ohmenhausen fahrende 30 -jährige Lenkerin eines Pkw VW nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende Radfahrerin und es kam zur Kollision. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

