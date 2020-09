Mit leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 28-Jähriger war um 16.50 Uhr mit einem Toyota von der Straße Am Echazufer in die Albstraße abgebogen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 55 Jahre alten Radfahrer. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht.