Ein gestürzter Radfahrer musste am Sonntagnachmittag mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 67-Jährige befuhr um 15.30 Uhr mit seinem Herrenrad die abschüssige Straße Unter den Linden in Richtung Burkhardt+Weber-Straße.

Trug keinen Fahrradhelm

Aufgrund des Regens hatte der Mann einen aufgespannten Schirm in seiner linken Hand. Beim Abbremsen eingangs der Bahnunterführung kam der Radler ins Straucheln und überschlug sich. Hierbei zog er sich mehrere Kopfverletzungen zu. Der 67-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

