Mit schweren Verletzungen ist am Freitagabend eine 30-Jährige nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht worden. Gegen 17.50 Uhr befuhr sie mit ihrem hochmotorisierten Audi die K6764 von Pliezhausen-Rübgarten in Richtung Reutlingen-Altenburg. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam sie nach einem Überholvorgang nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Wiesengelände und prallte gegen einen Baumstumpf und anschließend gegen einen Baum. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 40.000 Euro geschätzt.