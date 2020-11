Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Riedericher Straße. Die 32-jährige war mit ihrem Pedelec auf der Riedericher Straße in Richtung Riederich unterwegs. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer, der in gleicher Richtung fuhr, wollte die Zweiradfahrerin überholen, musste jedoch auf Grund des Gegenverkehrs wieder hinter der 32-jährigen einscheren.

Lkw streift Fahrrad

Hierbei streifte der Lkw das Fahrrad, worauf die 32-jährige stürzte. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

