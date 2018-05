Verkehr Unfall mit zwei Verletzten

Reutlingen / swp

Am Samstag kurz nach 16 Uhr ist es in der Peter-Rosegger-Straße in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Der 77-jährige Fahrer eines Audi A4 befuhr die Peter-Rosegger-Straße von der Ringelbachstraße in Richtung Alteburgstraße. Auf Höhe Hausnummer 4 wollte er nach links auf einen Stellplatz abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Hyundai eines 75-jährigen Mannes. Mit hoher Wucht prallte der Hyundai in die Beifahrerseite des Audi und verletzte dabei die 74-jährige Beifahrerin im Audi schwer. Durch den Aufprall drehte sich das Auto im Uhrzeigersinn und prallte mit dem Heck noch leicht gegen ein Haus. Auch der Hyundai-Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 10 000 Euro. Die verletzte Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.