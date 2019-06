In der Nacht zum Sonntag ist es in der Hohen Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem entwendeten Fahrzeug gekommen. Um 00.20 Uhr meldeten Anwohner, dass ein Fahrzeug gegen den Pfeiler einer Brücke gefahren sei. Beim Eintreffen der Streife war der Fahrer zu Fuß geflüchtet, konnte aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in einem Garten, unter einer Hecke liegend, festgestellt werden. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 34-Jähriger aus Stuttgart, unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Bei seiner Durchsuchung konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen erbrachten die Erkenntnis, dass er den Renault-Transporter zuvor von einem früheren Arbeitgeber entwendet hatte. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.