Schwere Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger am Donnerstagnachmittag beim Sturz von seinem Kraftrad zugezogen. Der junge Mann befuhr gegen 16.15 Uhr die L 382 von Genkingen herkommend in Richtung Pfullingen. Am Ausgang einer Linkskurve kam er mit seiner Yamaha zu weit nach rechts, überfuhr den Randstein und touchierte den folgenden Steilhang. Von dort wurde der Motorradfahrer abgewiesen und rutschte zusammen mit seinem Fahrzeug mehrere Meter über die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Heranwachsenden ins Krankenhaus. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

