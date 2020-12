Auf einem winterglatten Abschnitt der L380 ist am , den 14.12.2020, ein Autofahrer ins Schleudern geraten und mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen.

Eninger Steige: BMW rutscht frontal Transporter

Gegen 18 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem 1er BMW die Steige zwischen Eningen und St. Johann abwärts und bremste seinen Wagen vor einer langgezogenen Rechtskurve ab. Dabei fing der Pkw auf dem glatten Untergrund an zu schleudern und eines 57-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die in der Folge abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.