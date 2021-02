Eine Schwerverletzte, drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, den 24.02.21, auf der K6732 ereignet hat.

Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 18-Jährige war gegen 20.35 Uhr mit einer B-Klasse bergabwärts auf der Kreisstraße in Richtung L230 unterwegs. Offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Pkw in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Wagen ins Schleudern geriet und schließlich in der abschüssigen Böschung zum Stehen kam. Dabei wurden sowohl die 18-Jährige als auch zwei ihrer 17 Jahre alten Mitfahrerinnen leicht verletzt. Eine weitere, 16 Jahre alte Insassin erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen.