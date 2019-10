Der Fahranfänger war gegen 17.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Siemensstraße in Reutlingen stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er – von der tiefstehenden Sonne geblendet –, dass ein 30-Jähriger vor ihm mit seinem Skoda an der roten Ampel an der Einmündung Halskestraße bremsen und anhalten musste.

Er reagierte zu spät und krachte trotz einer Notbremsung noch mit so großer Wucht ins Heck des Skoda, sodass dieser auf einen davor stehenden Opel Corsa eines 21-Jährigen aufgeschoben wurde.

Schaden an den Fahrzeugen beträgt 7000 Euro

Während alle Fahrer unverletzt blieben, wurde ein 21-jähriger Mitfahrer im Opel leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7000 Euro geschätzt.

