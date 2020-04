Ein Kind ist am Donnerstagnachmittag von einer Autofahrerin angefahren und leicht verletzt worden. Die 51-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit einem Mini Cooper auf der Aaraustraße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Meisenweg übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten neun Jahre alten Jungen, der auf seinem Cityroller unterwegs war.

Nur leichte Verletzungen

Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik zur Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen gebracht. Der Neunjährige durfte diese im Anschluss wieder verlassen. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von etwa 2 000 Euro entstanden.