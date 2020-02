Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfallgeschehen am Freitagnachmittag in der Eisenbahn- sowie der Gartenstraße entstanden ist. Eine 39-jährige Toyota-Lenkerin befuhr gegen 14.40 Uhr die Eisenbahnstraße in Richtung Gartenstraße. Hierbei kollidierte diese zunächst mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat und beim anschließenden Rangieren mit einem gegenüberliegend geparkten Skoda.

Alkohol im Spiel

Unbeeindruckt hiervon setzte die Fahrzeuglenkerin ihre Fahrt fort und bog in die Gartenstraße ein, wo sie letztlich mit einem Garagentor kollidierte und zum Stillstand kam. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Beamten bei der 39-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung feststellen, weshalb diese eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben musste.

