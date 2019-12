Ein 19-jähriger Fahrer eines Peugeot ist am frühen Samstagmorgen, gegen 01.10 Uhr, in der Einmündung In Laisen/Siemensstraße von der nassen Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Pkw frontal im Kurvenbereich mit einer Straßenlaterne, wobei sämtliche Airbags im Fahrzeug ausgelöst wurden. Der Fahrer blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Pkw und der Straßenlaterne beträgt circa 11 000 Euro. Das völlig zerstörte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr Reutlingen im Einsatz.

