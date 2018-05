Lichtenstein Unfall in Holzelfinger Steige

Lichtenstein / swp

Auf der Landesstraße 387, der Holzelfinger Steige, hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, an dem insgesamt drei Autos beteiligt gewesen sind. Gegen 17 Uhr war ein 38-jähriger Citroen-Lenker von Holzelfingen nach Unterhausen unterwegs, als er in einer lang gezogenen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Nachdem der Wagen an der rechten Leitplanke vorbeischrammte, geriet das Auto des 38-Jährigen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort touchierte der Citroen zunächst einen VW Polo und stieß anschließend frontal mit dem dahinter fahrenden VW Golf eines 32-Jährigen zusammen. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen, die Fahrzeuge wurden aber erheblich beschädigt. Der Citroen und der Golf so schwer, dass sie von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 13.000 Euro an. Aufgrund des Verkehrsaufkommens kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.