Bei Abrissarbeiten in der Klingenstraße in Dörnach, ein Ortsteil von Pliezhausen, ist ein Bagger umgekippt. Der Fahrer des verunglückten Baugeräts erlitt dabei eine Beinverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Bergung des Baggers wurde ein Kran angefordert.

