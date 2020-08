Am Samstag hat sich um 11.35 Uhr in Reutlingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro entstanden ist. Ein 21-jähriger Daimlerfahrer war auf der Föhrstraße unterwegs und wollte die Rommelsbacher Straße geradeaus in Richtung der Abfahrt zur Schieferstraße überqueren.

Hierbei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Sein Wagen kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Land Rover Discovery, dessen 57-jähriger Fahrer die Rommelsbacher Straße stadteinwärts befuhr. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.