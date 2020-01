Am Samstagnachmittag ist es im Reutlinger Stadtbezirk Sondelfingen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Um 14.45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Volvo auf der Reutlinger Straße in Richtung Reutlingen und wollte nach rechts in die Kurze Straße abbiegen. In diesem Moment überquerten drei elfjährige Kinder die Kurze Straße.

In der Folge erfasste das Auto ein Kind frontal und ein weiteres im Bereich der Fahrertüre. Das frontal erfasste Kind wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ob das Kind, das seitlich Kontakt mit dem Volvo hatte, verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Am Auto entstand geringer Sachschaden.