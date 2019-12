Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstag kurz vor 16.00 Uhr auf der L 380a gekommen. Der 31 -jährige Fahrer eines Pkw Toyota Yaris befuhr die Landstraße von Metzingen kommend in Richtung Eningen. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung überfuhr er zunächst die Verkehrsinsel am Kreisverkehr und prallte im Anschluss frontal gegen einen Baum. Hierbei zogen er und seine 26-jährige Beifahrerin sich leichte Verletzungen zu. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalaschen in Höhe von 5 000 Euro. Der 31-Jährige musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.