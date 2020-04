Ein schwerer Arbeitsunfall, bei welchem ein 46 Jahre alter Arbeiter tödlich verunglückte, hat sich am Samstagnachmittag in der Carl-Zeiss-Straße ereignet. Der 46-Jährige führte zusammen mit zwei weiteren Männern Sanierungsarbeiten an einem Wohngebäude durch.

Sturz aus acht Metern Höhe

Beim Begehen des Flachdaches brach ein Teil der Eternitbedachung und er stürzte circa acht Meter in die Tiefe. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

