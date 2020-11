Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen im Stadtteil Betzingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 11.00 Uhr befuhr die 61-jährige Lenkerin eines VW Golf die Wannweiler Straße und bog an der mittels Lichtzeichenanlage geregelten Einmündung zur Straße Im Dorf nach rechts ab. Zeitgleich fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Toyota Yaris in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Mühlstraße und bog aus ihrer Sicht nach links in die Straße Im Dorf ein.

Kollision im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Während der Unfallaufnahme konnte bei der 61-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung von über einem Promille festgestellt werden. Sie musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9423333 zu melden.

