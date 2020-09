Schwere Verletzungen hat sich ein jugendlicher Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, den 22.09.2020, zugezogen.

Rückstau zu spät gesehen

Der 17-Jährige war um 16.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Reutlinger Straße in Richtung Rübgarten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache nahm er einen Rückstau zu spät wahr und prallte gegen den verkehrsbedingt stehenden VW up einer 35 Jahre alten Frau. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro entstanden.