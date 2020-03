Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 9:30 Uhr auf der B297 in Fahrtrichtung Neckartenzlingen, an der Kreuzung nach Mittelstadt, ist die Bundesstraße bei Pliezhausen komplett gesperrt.

Umleitung ausgeschildert

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet - wie die Polizei mitteilte.

Weitere Infos folgen.