Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B296 am frühen Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, leicht verletzt worden. Eine 32-jährige befuhr mit ihrem Ford Focus die B296 von Unterjesingen in Richtung Tübingen. Vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit geriet diese in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 49-jährigen Fahrer eines Opel Meriva, der aus Richtung Tübingen kam, frontal zusammen.

Zwei Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz

Beide Unfallbeteiligten, sowie ein 49-jähriger Beifahrer des Opel wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit zwei Einsatzwägen und einem Notarzt vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B296 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10:00 Uhr gesperrt werden.

