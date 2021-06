Neben der Vollsperrung in Richtung Tübingen kam es am Samstag zur Mittagszeit auf der B28 auch am anderen Ende der Stadt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Metzinger Richtung.

Eine Stunde zuvor, also kurz vor 11.00 Uhr befand sich ein 46-jähriger Mann mit seinem Mazda 5 mit Anhänger auf der Fahrt von Reutlingen in Richtung Metzingen. Kurz nach der Auffahrt der B 312 geriet der mit Bauschutt gefüllte Anhänger in der dortigen Senke aus bislang noch nicht geklärten Gründen ins Schlingern. Der 46-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Gespann. Der Hänger kollidierte sowohl mit der Mittelleitplanke als auch mit dem ziehenden Mazda. Die knapp drei Tonnen Bauschutt verteilten sich anschließend auf einer Strecke von circa 200 Metern auf der Fahrbahn.

Rückstau bis zum Ortseingang

Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.500 Euro geschätzt. Der fließende Verkehr konnte über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es entstand dennoch zeitweise ein erheblicher Rückstau bis zum Ortseingang Reutlingen. Die Fahrbahn musste von den Technischen Betriebsdiensten der Stadt Reutlingen gereinigt werden. Da auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist die Geschwindigkeit auf der Strecke im Bereich der Unfallstelle bis auf weiteres auf 80 km/h beschränkt. Der 46-Jährige ist nicht im Besitz einer für das Gespann notwendigen Fahrerlaubnis ist, so dass er diesbezüglich zur Anzeige gebracht wird

