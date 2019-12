Sechs Verletzte und 12 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der B 464 ereignet hat. Ein 73-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 15.10 Uhr von der B 464 auf die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem aus Gniebel entgegenkommenden Pkw BMW, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden im VW der Fahrer leicht und die Beifahrerin schwer verletzt. Drei Insassen im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein vierter Mitfahrer wurde jedoch schwer verletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme örtlich umgeleitet.

