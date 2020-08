Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 34-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der L 383 am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter war gegen 8.15 Uhr die Landesstraße in Richtung Gönningen unterwegs.Er...