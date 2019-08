Themen in diesem Artikel VW

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der L 371 ereignet.

Von der Straße abgekommen und überschlagen

Eine 35-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr mit einem VW Caddy auf der Landstraße von Wurmlingen herkommend in Richtung Hirschau unterwegs. Etwa 500 Meter vor Ortsbeginn kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Caddy nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Maisfeld. Zirka 20 Meter neben der Straße blieb das Fahrzeug mit Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro liegen. Die Frau und ihre beiden Mitfahrer erlitten ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen. Sie wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Der Schaden an dem Maisfeld dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

