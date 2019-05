Am Sonntagmorgen kam es in der Regionalbahn zwischen Tübingen und Reutlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 28-Jähriger durch Stiche verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärten Gründen in Streit. Danach gingen sie mit Tritten und Schlägen aufeinander los. Dabei erlitt ein 28-Jähriger, der stark alkoholisiert war, Stichverletzungen am Unterarm und leichte Verletzungen am Rücken, deshalb wurde er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der unbekannte Mann soll nach der Tat den Zug am Bahnhof Reutlingen-Betzingen verlassen haben. Die sofort eingeleitete Fahndung der Landespolizei blieb erfolglos. Die Videoaufnahmen aus der Regionalbahn sollen nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang und Identität des Unbekannten geben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

