Reutlingen Unachtsam über die Straße gerannt

Reutlingen / swp

Die Unachtsamkeit eines 15-jährigen Schülers ist am Freitagmittag die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen, bei dem der Jugendliche auf der K6726 von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden ist. Der Schüler lief gegen 11.45 Uhr unvermittelt neben einer Fußgängerfurt bei Rot über die Straße in Richtung eines Wohngebietes.

Eine 52 Jahre alte Audi-Fahrerin, die in Richtung Degerschlacht unterwegs war, bremste sofort ab als sie den Fußgänger sah, konnte eine Kollision mit ihm jedoch nicht mehr verhindern. Der Schüler wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Am Pkw entstand nur geringer Schaden.