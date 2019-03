Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagabend in der Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstanden ist. Eine 48 Jahre alte Reutlingerin wollte gegen 20.30 Uhr mit ihrem VW Touran vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Pestalozzistraße einfahren. Dabei übersah sie einen Citroen Berlingo, der auf der Pestalozzistraße in Richtung Gustav-Schwab-Straße unterwegs war. Dessen 44-jährige Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt die Citroen-Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr Wagen war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.