Tübingen Über die Straße rennendes Kind angefahren (Zeugenaufruf)

Tübingen / swp

Ein unachtsam über die Straße rennendes Kind ist am Donnerstagmittag angefahren und leicht verletzt worden. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf um 13.20 Uhr den Berliner Ring in Richtung der Straße Im Schönblick. Als sie mit langsamer Geschwindigkeit an einem Bus an der Haltestelle Ahornweg vorbeifuhr, rannte ein zehn Jahre altes Mädchen vor dem Bus, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße zu ihren Schulkameraden. Die Autofahrerin bremste beim Erkennen des Kindes sofort bis zum Stillstand ab. Es kam trotzdem zu einem leichten Anstoß mit einem Bein der Zehnjährigen. Sie wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter Telefon (0 70 71) 972-86 60 Zeugen des Unfalls, sich zu melden.