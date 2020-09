Am Freitag ist es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin musste am Ende der vierspurigen Ausbaustrecke der B 27 kurz nach der Anschlussstelle Bodelshausen in Fahrtrichtung Tübingen verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte ein 68-jähriger Citroen-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Kettenreaktion nach Aufprall

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den davorstehenden Fiat eines 33-Jährigen und dieser wiederum auf den Hyundai einer 26-Jährigen geschoben. Eine der unfallbeteiligten Personen wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.500 Euro. Der Citroen und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das könnte dich auch interessieren: