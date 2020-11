Zu einem Unfall, der sich bereits Mitte Oktober in Rottenburg ereignet hatte, aber der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sucht die Verkehrspolizei Tübingen noch Zeugen.

Im Bereich des Kapuzinertors gestürzt

Ein 53-jähriger Radfahrer war den jetzigen Ermittlungen zufolge am 12. Oktober 2020, gegen 23 Uhr, in der Hagenwörtstraße im Bereich des Kapuzinertors gestürzt. Trotz erheblicher Kopfverletzungen hatte sich der 53-Jährige zunächst nach Hause begeben. Als sich sein Gesundheitszustand im Lauf der Zeit zunehmend verschlechterte, musste der Mann Mitte November 2020 in eine Klinik eingeliefert werden, wo er trotz intensivmedizinischer Behandlung am vergangenen Samstag, 28. November 2020, verstarb.

Polizei bittet um Mithilfe

Ob an dem Sturzgeschehen am 12. Oktober ein PKW oder anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, steht noch nicht fest. Hinweise zum genauen Hergang des Unfalls nimmt die Verkehrspolizei Tübingen unter Tel. 07071/972-8660 entgegen.