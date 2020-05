Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag kurz nach 12.30 Uhr die hilflosen Tiere in der Hügelstraße.

Polizeibeamte fangen Entenküken ein - Muttertier folgt

Durch die Beamten konnten die Entenküken eingefangen und in eine zuvor entleerte Einsatztasche gelegt werden. Da sich das Muttertier nicht einfangen ließ, ging es im Anschluss per Fußstreife in Richtung Fürststraße zur Steinlach.

Tierheim verständigt - Küken wohlbehalten am Flussufer

Die Ente folgte den Beamten, die die Jungtiere in der Tasche trugen. Kurz vor dem Erreichen des Flusses flog die Entenmutter jedoch davon. Daraufhin verständigten die Polizisten ein Tierheim, dessen Mitarbeiter sofort vor Ort kam.

Dramatische #Rettungsaktion am Dienstag in #Tübingen - eine#Entenmutter mit ihren #Küken in Not. Unsere Kollegen funktionierten eine Einsatztasche kurzerhand zum Kükomobil um.



Warum die Rettungsaktion kurzzeitig dramatisch wurde: https://t.co/FOSgmNdLLF pic.twitter.com/XpFaimv4r1 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) May 13, 2020

Er legte die Küken in einen mitgebrachten Karton und wartete bis die Entenmutter eine halbe Stunde später wieder zurückkehrte. Daraufhin ließ er die Küken aus dem Karton. Zusammen mit ihrer Mutter liefen sie zum guten Schluss wohlbehalten in ein Gebüsch am Flussufer.