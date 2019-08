Vermutlich ein wenig unterschätzt hat der 56-jährige Lenker eines Ford Mustang die Pferdestärken seines Sportwagens als er am Samstagvormittag in der St. Johanner Steige zum Überholen ansetzte. Der 56-Jährige befuhr die Steige gegen 10.20 Uhr in Fahrtrichtung Würtingen und wollte einen vorausfahrenden VW Golf überholen. Auf regennasser Fahrbahn gab er hierbei so viel Gas, dass das Heck seines circa 700 PS starken Fahrzeuges auf der regennassen Fahrbahn ausbrach und zunächst nach links ins Bankett geriet. Im weiteren Verlauf wurde der Mustang nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, wo er eine Böschung hinunterfuhr und schließlich mit einem Baum kollidierte.

Fahrer nicht verletzt

Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Insassen des VW Golf wurden durch den Unfallablauf nicht gefährdet. Am Mustang entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 56 000 Euro, zur Bergung war ein Abschleppunternehmen vor Ort. Die Steige musste kurzzeitig gesperrt werden.