Mit Hilfe vieler Vorschläge aus der Bevölkerung ehrt die Seniorenstiftung der Kreissparkasse Männer und Frauen, die ältere Menschen vorbildlich pflegen und betreuen. 64 Mal erhalten Frauen und Männer eine Würdigung, die mit einer Zuwendung von je 250 Euro verbunden ist. Neun Projekte, die in beispielhafter Weise älteren Menschen helfen, werden mit Förderungen zwischen 250 und 1000 Euro unterstützt. Landrat Thomas Reumann, Vorsitzender des Stiftungsrats, sowie Michael Bläsius, Vorsitzender des Stiftungsvorstands und des Vorstands der Kreissparkasse, hätten die dotierten Auszeichnungen über insgesamt 22 000 Euro gerne persönlich überreicht. Aufgrund von Corona entfiel der geplante Festakt. „Über die Hilfsbereitschaft und die gelungenen Projektideen in unserem Landkreis freuen wir uns gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr,“ so Bläsius. „Sie machen Mut und belegen, dass unsere Gesellschaft auch in der Corona-Krise zusammenhält.“

Beispielhafte Hilfsbereitschaft

64 Frauen und Männer, die ältere Menschen vorbildlich pflegen und betreuen, sind beispielgebend für andere. Sie verdienen Respekt und Anerkennung. Einige Beispiele stehen für die vielfältige Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Corona-Pandemie. Zwei Frauen aus dem Landkreis versorgen seit zwei Jahren gemeinsam den 73-jährigen Ehemann und Schwager. Dieser benötigt nach mehreren Schlaganfällen umfassend Hilfe im Alltag. Die Ehefrau ist mithilfe der Diakoniestation rund um die Uhr für ihren Mann da. Die Schwägerin kümmert sich zum Beispiel um Arztkontakte und den Schriftverkehr. Sie ermöglicht durch ihren Beistand, dass ihr Schwager noch zu Hause leben kann.

Zwei Geschwister betreuen seit vier Jahren ihren 63-jährigen Vater, der an Alzheimerdemenz leidet. Er wohnt allein in einem Reihenhaus in Reutlingen. Tochter und Sohn haben ihre Arbeitszeit reduziert, damit sie jeweils einen Tag in der Woche für die Betreuung des Vaters und für alle anfallenden Erledigungen Zeit haben. Zusätzlich wird der Vater durch ambulante Hilfen unterstützt. Eine Frau von der Alb pflegt seit über sieben Jahren liebevoll ihren hochgradig pflegebedürftigen Ehemann der an den Folgen eines Schlaganfalls leidet. Neben der Pflege organisiert sie die sozialen Kontakte und kümmert sich um Abwechslung, Unterhaltung und Teilhabe im Alltag. Sie erhält wertvolle Nachbarschaftshilfe von einem Ehepaar aus dem Ort.

Freundschaften und neu geknüpfte Beziehungen können auch im hohen Alter ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen So erhält eine 90-jährige Frau aus Reutlingen, die allein wohnt und auf den Rollstuhl angewiesen ist, regelmäßig Hilfe von drei Freundinnen. Die Abendsänger der Initiative „Lebenswert“ der Kreuzkirchengemeinde Reutlingen kommen seit eineinhalb Jahren ins Seniorenzentrum am Markwasen, um am Montagabend in den Wohnbereichen für die Bewohner zu singen. In der Corona-Zeit reagierten die Sänger, sangen und musizierten jeden Werktag an mehreren Stationen rund ums Haus. Die Bewohner hörten zu, sangen populäre Lieder mit und applaudierten.

Zu Beginn der Corona-Krise traten in einigen Pflegeheimen Covid-19-lnfektionen bei den Mitarbeitenden und Bewohnern auf. Eine hohe Zahl von Infizierten kann in Einrichtungen leicht zu personellen Engpässen führen. So konnte in zwei Pflegeheimen im Kreis die Versorgung von Mitte April bis Mitte Mai nur durch die sofortige Einsatzbereitschaft von Rotkreuz-helfern sichergestellt und damit eine Verlegung von Bewohnern vermieden werden. 35 DRK-Helfer waren im Einsatz.

Daneben unterstützt die Seniorenstiftung Projekte, die zur Teilhabe und Lebensqualität älterer Menschen und zu einer tragfähigen Pflegekultur beitragen. Projekte, die häufig in Vereinen, Arbeitskreisen und Bürgerinitiativen entstehen und ehrenamtlich umgesetzt werden. Zum Weltalzheimertag holte der Veranstaltungsring Metzingen gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Metzingen das Theater Lindenhof mit der Komödie „Honig im Kopf“ in die Stadthalle. „Honig im Kopf“ erzählt die Geschichte einer ganz besonderen Liebe zwischen einem Mädchen und ihrem an Alzheimer erkrankten Großvater. Das Stück vermittelt die Herausforderungen des intergenerationellen Zusammenlebens mit an Demenz erkrankten Angehörigen.Die Seniorenstiftung beteiligte sich mit 500 Euro an den Kosten. Mit rund 140 Besuchern und vielen positiven Rückmeldungen war der Abend ein voller Erfolg.

Das Projekt „Wandern mit Demenz“ ist eine Kooperation der DRK-Fachstelle Demenz mit dem Albverein. Einmal im Monat werden Wandertouren angeboten. Zehn ehrenamtliche Wanderführer aus acht Ortsgruppen ließen sich dafür schulen. Die Wanderungen drücken Normalität aus und vermitteln Lebensfreude und Teilhabe. Es entstehen Kontakte zur DRK-Fachstelle Demenz und immer wieder auch private Vernetzungen. Das Projekt und die Solidarität der Wanderführer wird mit 250 Euro gefördert.

1000 Euro als Starthilfe erhält das Projekt „Hospiz macht Schule“ der Hospizgruppe Metzingen/Ermstal. Ziel ist, Grundschulkinder an einen offenen Umgang mit dem generationenübergreifenden Thema „Tod und Sterben“ heranzuführen. Dafür werden fünf Mitglieder der Hospizgruppe zu Multiplikatoren ausgebildet. Beim Projekt „Hochbeete um die Terrasse der Tagesstruktur für Ältere“ der Bruderhaus-Diakonie legen Gartenbau-Azubis Hochbeete an. Diese ermöglichen den Senioren eine gärtnerische Betätigung und bringen im Sommer Farbe und Abwechslung in die Tagesbetreuung. Die Seniorenstiftung steuert 1000 Euro bei.

Im Gebäude der evangelisch-methodistischen Kirche Münsingen entsteht ein Reparatur- und Kreativ-Café. Das Generationen-verbindende Projekt bringt Menschen zusammen. Ehrenamtliche helfen, defekte Sachen flott zu machen. Mit Werkzeug und Know-how reparieren sie elektronische Geräte, Möbel und Textilien. Für die Anschaffung eines Werkzeugkoffers übernimmt die Stiftung 600 Euro.

Der Diakonische Förderverein Haus Matizzo hat vor knapp zwei Jahren den kostenlosen Fahrdienst „Metzingen chauffiert“ für ältere und mobilitätseingeschränkte Fahrgäste ins Leben gerufen. Die Fahrgäste werden zuhause abgeholt, zum Zielort und wieder nach Hause gefahren. Dabei finden sie für alle Freuden und Nöte stets auch ein offenes Ohr bei den 27 ehrenamtlichen Fahrern. Das Angebot wird mit 500 Euro unterstützt.

Bürger fahren Bürger

Weitere 500 Euro erhält das „Altenburger Bussle – Bürger fahren Bürger“ des Vereins Altenburger Bussle. Ältere Mitbürger werden zu Hause abgeholt, auf Wunsch begleitet und wieder sicher nach Hause gebracht. Ein wichtiger Nebeneffekt sind dabei die sozialen Kontakte und damit auch eine größere Teilhabe am öffentlichen Leben. In der Corona-Krise bietet der Verein auch einen Einkaufsservice an.

Ziel des Projektes „Gemeinsam InTakt mit Veeh-Harfen“ der Stadtbibliothek Reutlingen ist es, viele Menschen und Zielgruppen mit dem Instrument bekannt und vertraut zu machen und durch die Musik zusammenzubringen. Veeh-Harfen sind Saitenzupfinstrumente, die ohne Notenkenntnisse gespielt werden können. Sie können in Gruppen oder individuell gespielt werden und sollen zum Beispiel in Senioren-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, in Mehrgenerationenhäusern, im Hospizdienst und in der Trauerarbeit zum Einsatz kommen. Geplant ist die Anschaffung von 17 Instrumenten mit dem notwendigen Zubehör. Die Seniorenstiftung beteiligt sich mit 1000 Euro an dem Projekt.

Folgende Personen wurden ausgezeichnet

Geehrt werden Michaela Breitmaier (Pfullingen), Sabrina Fehrle (Dettingen), Susanne Kromer (Unterhausen), Annegret Schmidt (Sickenhausen), Hülya Bilgi (Wannweil), Roswitha Hespeler (Reutlingen), Ana Alvarez-Hansen (Sondelfingen), Lydia Geiselhart (Steinhilben), Renate und Helga Wichmann (Walddorfhäslach), Michael Pfeiffer (Sondelfingen), Helga Barthelt (Aitrach/Pfullingen), Carmen Henzler (Seeburg), Susanne Ansari (Pfullingen), Lena Haase und Filip Haase (Stuttgart/Reutlingen), Kornelia Hipp (Rübgarten), Karl-Heinz Krehl (Münsingen), Erika Leßmeister (Walddorfhäslach), Pia Ambacher (Pliezhausen), Roman Hölz, Pfronstetten-Geisingen), Gabi Borner, Dettingen), Monika Riegel (Filderstadt/Ermstal), Daniela Friedrich (Reutlingen), Bettina Konrad (Pliezhausen), Ute Huhn (Pfronstetten), Christel Pascher (Bad Urach) und Josef Eckl (Hülben). Ebenfalls eine Anerkennung erhielten: Franz Schmitz (Wannweil), Karl-Heinz Huke (Wannweil), Blazenka Majkic (Metzingen), Norbert Hart (Dettingen), Johannes Rudolf (Hohenstein-Oberstetten), Inge Gaubatz (Pliezhausen), Ursula Zifle (Münsingen-Auingen), Ute Künstle (Sickenhausen), Roswitha Rudolf (Pfronstetten-Aichelau), Manfred Bernecker (Zwiefalten), Erika Kraut (Hülben), Jakob Ebinger (Hülben), Dieter F. Heinlin (Pfullingen), Sylvia Behrndt (Bad Urach), Karin Dentlinger (Betzingen), Karsten Brunke (Trochtelfingen), Elfriede Müller (Reutlingen) Bahar Bonsiglio und Gisela Schmid (Betzingen), Gabriela Hagenloch (Eningen), Dorothea Gentzsch (Dettingen), Ingrid Rauscher (Wittlingen), Wilfried Keser (Betzingen), Klaus Nonnenmacher (Eningen), Ilse Reb (Reutlingen), Werner Peschke (Bad Urach), Richard Frick (Bad Urach), Elke Flamm (Bad Urach), Ursel Becker (Bad Urach), Klaus-Günther Olhorn (Mittelstadt), Erika Christine Baumann (Reutlingen), Anja Bayer (Pfronstetten-Aichelau) und Gisela Vollmer (Pfullingen). Eine Würdigung bekamen die Abendsänger der Initiative „Lebenswert“ der evangelischen Kreuzkirchengemeinde Reutlingen, das Duo Sandra und Luis, Kohlberg (Konzerte in Seniorenheimen im Landkreis), Sandra Schmid und Nicol Griessl (Mittelstadt), das Leitungsteam des Seniorennachmittags Münsingen-Auingen, der Bürgertreff Pfullingen, das Pflegeheim Samariterstift Münsingen und die 35 Rotkreuzhelfervom DRK Kreisverband Reutlingen. swp

Vorschläge für 2021 einreichen

Ab sofort können Anträge und Vorschläge für die nächste Ausschreibungsrunde im kommenden Jahr eingereicht werden. Informationen dazu enthält eine kleine Broschüre. Diese gibt es bei allen Filialen der Kreissparkasse oder unter www.ksk-reutlingen.de/seniorenstiftung. Fragen beantwortet Ute Geiser, Telefon (0 71 21) 3 31 13 83. Die Namen der geehrten Einzelpersonen finden sich unter www.swp.de/reutlingen