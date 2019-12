Bei Personen- und Verkehrskontrollen anlässlich des Stuttgart Electronic Music Festival, das in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände der Landesmesse am Stuttgarter Flughafen stattfand und an der etwa 17.000 Besucher teilnahmen, sind unter anderem 90 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt worden.

Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss

An den Kontrollen waren neben Kräften des Polizeipräsidiums Reutlingen unter anderem auch Kräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, des Polizeipräsidiums Einsatz, des Hauptzollamts Stuttgart und der Bundespolizei beteiligt. Im Umfeld derartiger Veranstaltungen werden regelmäßig Kontrollen insbesondere mit dem Ziel durchgeführt, die Betäubungsmittelkriminalität und das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss einzudämmen.

An- und Abfahrtswege zum Messegelände überwacht

Bei diesen Kontrollen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag die An- und Abfahrtswege zum Messegelände überwacht und auch Personenkontrollen bei der Veranstaltung durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten dabei insgesamt 90 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis, Amphetamin, Ecstasy und Kokain fest. Gegen fünf Beschuldigte wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt, darüber hinaus wurden 85 Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluss

Gegen sieben Verkehrsteilnehmer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, gegen zwei Personen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Eine Person muss sich wegen Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten. Ein bei den Kontrollen festgestellter 42-Jähriger wurde aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls wegen eines zurückliegenden Betäubungsmitteldelikts festgenommen und nach Vorführung bei einem Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.