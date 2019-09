Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Ein 33-Jähriger wollte mit seinem BMW um 19.45 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Ludwigstraße fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 83 Jahre alten Fußgänger. Der Senior wurde mittig von dem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden.

Das könnte dich auch interessieren: