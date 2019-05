Zeugen und Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf dem Ernst-Trumpp-Weg ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 14-Jähriger gegen 14.15 Uhr mit seinem Mountain-Bike auf dem Ernst-Trumpp-Weg in Richtung Pfullingen unterwegs. Vor ihm fuhr ein schwarzer Opel Mokka. Während der Fahrt soll der Fahrer des vorausfahrenden SUV den Radler mehrfach ausgebremst und zum Anhalten genötigt haben. Auf Höhe des Sportgeländes soll der Opel-Fahrer dann abrupt bis zum Stillstand abgebremst und angehalten haben. Um nicht aufzufahren musste der Jugendliche eine Vollbremsung machen, wobei er über den Lenker des Fahrrads auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer soll anschließend ausgestiegen sein, kurz nach dem Jungen geschaut haben und anschließend davon gefahren sein. Eine Passantin auf einem nahegelegenen Wochenendgrundstück wurde durch die Hilferufe des Jugendlichen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der 14-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Opel-Fahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0 70 71) 972-86 60 um Hinweise.