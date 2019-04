Nach einem schwarzen BMW mit RT-Zulassung fahndet derzeit die Polizei. Ein 36 Jahre alter Radfahrer befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16.40 Uhr, den Radweg neben der Straße Am Echazufer von Pfullingen herkommend. Auf Höhe einer Tankstelle wollte der bislang unbekannte BMW-Lenker auf das Tankstellengelände fahren. Hierbei übersah er den parallel fahrenden Radler. Der 36-Jährige versuchte durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern. Er stieß jedoch gegen das Heck des Pkw, überschlug sich und stürzte zu Boden. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher über das Tankstellengelände in die Albstraße und weiter in Richtung Betzenriedstraße davon. Glücklicherweise erlitt der Radfahrer lediglich leichte Verletzungen und konnte zur Anzeigenerstattung zum Polizeirevier Reutlingen fahren. Die Ermittlungen zum BMW-Lenker dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 an die Polizei Reutlingen erbeten.