Reutlingen Schlägerei vor Gaststätte

Reutlingen / swp

Am Samstag gegen 3 Uhr kam es in der Gartenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein 26-jähriger Reutlinger vor der Gaststätte mit einer etwa siebenköpfigen Personengruppe einen verbalen Streit.

Während des Gesprächs bekam der 26-Jährige unvermittelt einen Schlag mit einer Faust ins Gesicht und fiel zu Boden. Am Boden liegend wurde der 26-Jährige angeblich von mehreren Personen auch gegen den Kopf getreten. Die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in verschiedene Richtungen und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizei übernommen. Der 26-Jährige wurde zur Beobachtung in eine Klinik eingeliefert.