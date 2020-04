In der Paul-Pfizer-Straße in Reutlingen sind am Samstagabend drei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Um 23.40 Uhr schlugen zwei Unbekannte Männer auf drei abgestellte Fahrzeuge ein. Ein Anwohner und geschädigter Fahrzeughalter wurde durch die Geräusche aufmerksam und versuchte die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Männer flüchteten schon beim Erkennen des Anwohners mit ihren mitgebrachten Fahrrädern.

Geschädigter kann Täter beschreiben

Die Männer werden wie folgt beschrieben:Ein Täter etwa 18 Jahre alt, 185 cm groß und schlank, europäisches Aussehen, dunkle Jacke, Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose. Der zweite Täter wird als ebenfalls etwa 18 Jahre alt beschrieben, 175 cm groß und korpulent, europäisches Aussehen, dunkler Trainingsanzug mit Kapuze. Beide Personen führten jeweils ein Mountainbike mit sich welche nicht beschrieben werden können. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 71 21) 94 23 333 entgegen.

Am frühen Sonntagmorgen zündeten zwei Täter in Pfullingen ein Auto an und flohen ebenfalls auf Fahrrädern. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Zur ausführlichen Polizeimeldung geht es hier.