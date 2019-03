In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte mehrere Gebäude in Tübingen mit Graffitis besprüht. Die verschiedenen Tags wurden in silberner Farbe an mindestens sieben Gebäuden im Bereich der Schaffhausen-, Bismarck- und Europastraße angebracht. Dadurch entstand Sachschaden in noch nicht abschätzbarer Höhe. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 70 71) 9 72-8660.