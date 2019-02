Bonlanden Rotlicht missachtet (Zeugenaufruf)

Bonlanden / swp

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, auf der B 312 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt noch Zeugen. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Sprinter eines Paketzustellungsdienstes von Bonlanden kommend in Richtung Bernhausen. An der Einmündung zur K 1225 missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht einer Ampel, fuhr geradeaus über die dortige Kreuzung und kollidierte mit dem Mercedes eines 25-Jährigen, der aus Richtung Sielmingen kommend nach rechts auf die B 312 einbog. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten werden Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und Auskunft zur Ampelschaltung geben können, insbesondere der noch unbekannte Lenker des Fahrzeugs hinter dem Mercedes, der nach dem Unfall kurz angehalten hatte, gebeten, sich unter Telefon (07 11) 70 913 zu melden.