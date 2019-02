Tübingen Rotlicht missachtet

Tübingen / swp

Weil er bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist, hat ein 50 Jahre alter Gomaringer am Dienstagmorgen an der Kreuzung Schweickhardtstraße / Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte gegen neun Uhr mit seinem Mercedes die Reutlinger Straße von der Schweickhardtstraße her kommend in Fahrtrichtung Depotstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich ordnete er sich fälschlicherweise auf der Rechtsabbiegerspur ein. Als diese Ampel auf Grün umschaltete, fuhr er geradeaus auf die Reutlinger Straße ein, obwohl die Ampel für Geradeausfahrer noch rot zeigte. Hier kollidierte er mit einer 56-Jährigen VW-Fahrerin, die ordnungsgemäß die Reutlinger Straße in Fahrtrichtung Tübingen befuhr. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.